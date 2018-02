"Uitspraken Jambon zijn ongezien en ongepast"

Sven Mary, de advocaat van Salah Abdeslam, is niet te spreken over de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Die vindt het onbegrijpelijk dat Mary de vrijspraak vraagt voor zijn cliënt op basis van procedurefouten. Volgens Mary komt op die manier de scheiding der machten in gevaar en hij spreekt zelfs van ongeziene politieke druk. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS.

Jambon stelde zich deze ochtend in het programma ‘De Zevende Dag’ vragen bij de werkwijze van advocaat Sven Mary. Die vroeg op het proces van Salah Abdeslam over het schietincident in Vorst de vrijspraak voor zijn cliënt omdat er volgens hem procedurefouten werden gemaakt. "Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt. Dat Mary nu de vrijspraak vraagt, is echt twee straten te ver," zei Jambon.

Manifeste schending

Sven Mary vindt de uitlatingen van de minister een brug te ver, omdat een minister in functie volgens hem geen commentaar moet geven over een zaak die nog volop loopt. “Dit is een manifeste schending van de scheiding der machten en Jambon probeert hiermee de rechtbank te beïnvloeden. Dat hij op die manier zogenaamd de stem van het volk wil vertolken, is geen geldig excuus.”

Volgens Mary interpreteert de minister ook de taak van een advocaat op een verkeerde manier. “Het is niet de taak van de advocaat om de juiste straf te bepalen. Dat doet een rechter. Een advocaat daarentegen moet ervoor zorgen dat alle wetten en procedures worden nageleefd, al is dat voor een persoon als Salah Abdeslam.”

Ongezien en ongepast

Misschien wil Jambon net af van de rechtstaat maar dan moet hij dat maar aankaarten bij de volgende verkiezingen, klinkt het verder nog. “Ik vind niet dat dit hoort in een democratie als de onze. Dit is ongezien en ongepast.”

De advocaat gaat geen stappen ondernemen tegen Jambon, omdat hij er naar eigen zeggen noch interesse noch tijd voor heeft. “Ik heb maar één raad voor de minister: wees nu eventjes stil en laat de rechter zijn werk doen.”

