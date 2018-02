In Westende, een deelgemeente van Middelkerke, is vanmiddag brand uitgebroken in een appartement in de Meeuwenlaan. Een persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt de brandweer aan VTM NIEUWS.

De brand ontstond in een appartement op de eerste verdieping van het gebouw en sloeg verder over naar de rest van het gebouw. De brand woedde het hardst op de zolderverdieping.

Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Een persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht voor rookontwikkeling.