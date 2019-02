Uitslaande brand dwingt alleenstaande moeder tot wanhoopssprong uit raam

Bij een brand in een appartementsgebouw in Duffel is een alleenstaande moeder van twee kinderen zwaargewond geraakt. Haar kinderen konden nog via de trappenhal naar buiten vluchten, maar de vrouw raakte ingesloten waarop ze via het raam van de tweede verdieping naar beneden sprong. Ze verkeert nog in levensgevaar.

Het vuur brak zondagnacht omstreeks 1 uur uit in een appartementsgebouw in de Berkhoevelaan in Duffel. Hoe de brand precies ontstond, is voorlopig onduidelijk. Maar al snel stond het volledige appartement van de vrouw in lichterlaaie.

Gealarmeerd door de hevige rookontwikkeling konden de twee kinderen, van 3 en 11 jaar oud, snel naar buiten vluchten. Ze ademden heel wat rook in, maar raakten verder niet gewond. Hun moeder kon niet meer via de gang naar buiten vluchten en sprong noodgedwongen uit het raam waarbij ze op haar rug op kiezelsteentjes belandde. Ze werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het volledige appartement van het slachtoffer is uitgebrand. Twee andere appartementen hebben dan weer ernstige rookschade opgelopen en het appartement onder het uitgebrande exemplaar liep heel wat waterschade op na het blussen. Het volledige gebouw werd onbewoonbaar verklaard.

Later vandaag komt een branddeskundige ter plaatse om te bepalen hoe de brand kon ontstaan.