Uitgewezen diplomaat was spion

De Russische diplomaat die twee weken geleden ons land werd uitgezet, was een spion. Dat schrijft De Tijd en werd door een goede bron bevestigd aan VTM NIEUWS. Officieel werkte de man hier als medewerker van de Russische ambassade.

Volgens de krant De Tijd is de uitgewezen Russische diplomaat nog maar het topje van de ijsberg. Hij is een van de tientallen medewerkers die hier eigenlijk spionagewerk uitvoeren. “De Russische geheime agenten die in Brussel actief zijn, staan erom bekend zeer geduldig en doorgedreven mensen te rekruteren. Dat doen ze al decennialang. Men zou zelfs kunnen denken dat dat vandaag meer dan ooit gebeurt”, zegt Lars Bové van De Tijd.

Belangrijke stad

Brussel is door de NAVO en de Europese instellingen een van de belangrijkste steden in Europa voor spionnen. Staatsveiligheid heeft zicht op het aantal geheime agenten die actief zijn in Brussel, maar het is belangrijk dat ze voorzichtig omgaan met die informatie.

“Men gaat daar nooit een exact aantal op kleven omdat men dan prijsgeeft wat men wel en niet weet. Iets wat de tegenpartij maar al te graag wil weten”, zegt Bové nog.

Staatveiligheid en Buitenlandse Zaken geven voorlopig geen commentaar. Premier Michel bracht in januari nog een bezoek aan Rusland, iets wat nu niet meer denkbaar zou zijn.