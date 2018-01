Uitgemergelde hond "sterkt goed aan"

De zwaar verwaarloosde buldog Mona die door de politie in beslag werd genomen in Sint-Lievens-Houtem, zal haar ondervoeding wellicht overleven. Dat zegt het dierenasiel Animal Trust, waar de Franse buldog momenteel verblijft.

Het negenjarige hondje Mona werd door de politie aangetroffen in haar kooi achteraan in de tuin. Het diertje was zwaar uitgemergeld door ondervoeding en had daarnaast ook een ernstig huidprobleem.

De lokale politie en de dienst dierenwelzijn brachten haar daarom naar het dierenasiel Animal Trust in Melle, waar ze meteen enkele maaltijden kreeg en een jasje voor extra warmte.

Even leek het erop dat de buldog een spuitje ging krijgen, maar volgens het dierenasiel maakt Mona het al bij al goed. “Ze eet goed en sterkt aan”, klinkt het. “Momenteel denken we dat ze het gaat overleven.” De vzw zegt dat ze pas volledig zullen kunnen inschatten of Mona medische problemen zal overhouden aan haar ondervoeding wanneer ze helemaal is aangesterkt.



Blijft in asiel

Voorlopig blijft Mona in het dierenasiel, hoewel ze enorm veel vragen krijgen van mensen die het hondje willen adopteren. “Hier krijgt ze professionele verzorging en kan ze terug leren om mensen te vertrouwen, want daar heeft ze nu last van. We willen daarnaast ook zeker zijn dat ze erdoor komt vooraleer we een nieuwe thuis voor haar zoeken”, klinkt het bij Animal Trust.

Wel doen ze via Facebook een oproep om geld in te zamelen, zodat ze de kosten voor haar verzorging kunnen dragen. Daarnaast laten ze weten dat er nog heel veel andere honden zijn die een thuis zoeken.

PV opgesteld De politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zegt dat ze een PV hebben opgesteld voor dierenverwaarlozing. Die boetes kunnen oplopen tot 2.000 euro. Als de eigenaar herhaaldelijk tegen de lamp is gelopen, kunnen de boetes oplopen tot 5.000 euro en bij ernstige feiten zelfs tot 12.500 euro.

