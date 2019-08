Uitgelegd: het verschil tussen de Vlaamse Leeuwenvlaggen

De term “Collaboratievlag” - die doelt op de vlag met de volledig zwarte Vlaamse Leeuw - heeft op het festival Pukkelpop voor de nodige discussie gezorgd. Wat is nu het echte verschil met de vlag van de Vlaamse Leeuw met rode accenten? Historicus Bruno De Wever legt het uit.

“Je hebt de leeuw met de rode tong en klauwen. Rood-geel-zwart is natuurlijk de Belgische driekleur Je kan dus zeggen dat het een gematigde leeuw met Vlaams gezindheid binnen een Belgisch kader symboliseert”, legt de historicus uit. “Dan is er de zwarte leeuw en dat is de kleur van de Vlaamse beweging. Het is een radicalere vlag voor mensen die Vlaanderen misschien eerder een onafhankelijk statuut willen geven”

Collaboratievlag

Het was weliswaar vooral de term collaboratievlag die stof deed opwaaien. Pukkelpop verontschuldigde zich intussen zelfs voor de formulering ervan.

“Collaboratievlag is een felle overdrijving. Het heeft te maken met de radicale Vlaamse beweging die gecollaboreerd heeft in beide wereldoorlogen. Dat die sterke Vlaamse beweging de vlag met zwarte leeuw verkiest, ligt voor de hand”, aldus De Wever. “Maar als je elke beweging of stroming gaat vastpinnen op welbepaalde momenten in de geschiedenis en daar de symbolen op projecteert, dan ben je niet goed bezig. Dan kan je ook zeggen dat België Congo gekoloniseerd heeft, dus de Belgische vlag is de vlag van de kolonisering. Aan die redenering klopt natuurlijk iets niet”, besluit de historicus.