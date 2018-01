Uitbreiding luchthaven: 22 huizen bedreigd?

De burgemeesters van Kortenberg en Steenokkerzeel zeggen nee tegen de geplande uitbreiding van de luchthaven van Zaventem. Uit uitgelekte plannen blijkt dat in het meest ingrijpende scenario 22 woningen moeten verdwijnen, terwijl de blijvers naast zich 'een muur' van 18 meter hoog krijgen, schrijven de kranten van Mediahuis.

Eind 2016 kondigde de luchthaven aan dat ze wou uitbreiden. Nu zijn de plannen ook concreet uitgetekend door designbureau Arcadis. Het bureau schuift twee opties naar voren, zo blijkt uit de plannen die de redactie van Het Nieuwsblad kon inkijken. Eén zonder verlenging van de piste 25L, de tweede met verlenging. Als die 'grote' uitbreiding het haalt, zal de luchthaven met goed 95 hectare uitbreiden. "Onze dorpen worden dan onleefbaar", zeggen de burgemeesters. "We gaan er alles aan doen opdat die uitbreiding er niet komt."

Volgens Brussels Airport is er nog geen definitieve beslissing. "De plannen tonen mogelijke scenario's, die we woensdag aan de omwonenden zullen voorleggen", klinkt het in de kranten.