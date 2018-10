Uitbater in Nieuwpoort bant kinderen uit zijn brasserie: "Ben het beu"

Er is op sociale media heel wat commotie ontstaan over het verbod op kinderen in een brasserie op de Zeedijk in Nieuwpoort-Bad. Een moeder werd namelijk geweigerd met haar zoon toen ze gisteren wou plaatsnemen op het terras van Brasserie Sir Charles. De vrouw plaatste in haar verontwaardiging een bericht op Facebook en dat werd in geen tijd al meer dan 20.000 keer gedeeld. De reacties aan het adres van de uitbater zijn niet mals. Maar die ziet er geen graten in. Integendeel.

“Vroeger waren kinderen braaf. Gingen ze mee op restaurant, hadden ze een kleurboek mee en moesten ze stil zijn omdat de grote mensen aan het praten waren. Maar de tijden zijn enorm veranderd”, reageert uitbater Noël Brossé van Brasserie Sir Charles. Eind augustus besloot hij om geen kinderen meer toe te laten en dat afficheerde hij op het terras boven de menukaart. ‘Adults only’, staat er geschreven.

“Ik was het volledig beu. Elke dag werd ik 2 tot 3 keer uitgescholden omdat ik vriendelijk vroeg om niet meer met vuile schoenen op mijn stoelen te springen of met messen in de kussens te snijden. Ik kocht namelijk nieuwe stoelen van 420 euro per stuk en eerlijk gezegd, aan die cola en dat ijsje verdien ik die stoelen niet terug. Al vier keer kwam er zelfs agressie aan te pas omdat ik vroeg of de kinderen hun manieren wilden houden. Bovendien maken kinderen het zo luidruchtig dat al mijn andere klanten gewoon weglopen. Ik mik op een ouder publiek en die brengen mij veel meer op dan die kinderen”, gaat Noël Brossé verder.

“En begrijp me niet verkeerd, dat is niet de schuld van die kinderen. Die zijn nu eenmaal luidruchtig, maar ouders kijken niet meer om en zijn bezig op hun smartphone. Gezinnen lopen de hele dag op de Zeedijk en hun kinderen zijn doodmoe. Natuurlijk beginnen die dan lastig te worden op restaurant, maar daarvoor moet ik ze nog niet toelaten. Ik begrijp die hele commotie overigens niet. Er zijn zaken genoeg op de Zeedijk en niemand is verplicht om hier te komen. Velen hebben al gezegd dat ze speciaal naar Sir Charles komen omdat ze hier rustig zitten”, aldus Noël Brossé. Of dit onder discriminatie valt, weet hij naar eigen zeggen niet. “Stel dat ze mij verbieden om kinderen niet toe te laten, dan vraag ik gewoon 100 euro per kind. Over mijn prijszetting kan niemand iets beslissen”, besluit hij. Binnenkort worden nog extra bordjes geplaatst bij zijn zaak zodat nog duidelijker wordt dat kinderen niet meer welkom zijn.

Kinderrechtencommissaris verbolgen

Horeca Vlaanderen reageert en zegt dat er in ons land vrijheid van ondernemen bestaat. En dat elke horeca-uitbater baas is in eigen zaak. De organisatie raadt ondernemers wel aan om goed te communiceren. De Liga van de Mensenrechten geeft dat toe dat er geen wetten overtreden zijn. Maar de Kinderrechtencommissaris is verbolgen. Het staat de uitbater dan wel vrij om zijn zin te doen, zegt Bruno Vanobbergen, welke groep dan ook stigmatiseren, kan nooit de bedoeling zijn.