Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde onderzoekt een verdacht overlijden in het Oost-Vlaamse Zottegem. De uitbater (61) van een bed & breakfast is zondagavond dood aangetroffen in zijn woning. Zijn echtgenote De vrouw wordt dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van moord. Voor de dochter zijn er geen aanwijzingen van schuld. De feiten kaderen volgens de eerste vaststellingen binnen intrafamiliaal geweld.