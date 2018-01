Uitbaatster Cococinelle niet naar cel

De uitbaatster van kinderhotel Cococinelle is veroordeeld tot drie maanden met uitstel voor slagen en mensonterende behandeling van 21 kindjes. De uitbaatster van het kinderdagverblijf in Waregem zou zeepjes in de monden van de kinderen hebben gestopt en zou ook plakband op hun mond hebben geplakt.

In augustus vorig jaar kwam het nieuws van wanpraktijken in het kinderdagverblijf aan het licht. Het zou gaan om feiten tussen 2011 en 2016. Het parket van Kortrijk startte in 2016 al een onderzoek, maar Kind en Gezin kon de crèche pas in augustus laten sluiten omdat de klachten aanvankelijk te onduidelijk waren.

Vergunning ingetrokken Het was Kind en Gezin die in augustus 2017 via een persbericht liet weten dat ze de vergunning van het kinderdagverblijf Cococinelle in Waregem had ingetrokken. De organisatie had het gerechtelijk dossier kunnen inkijken dat tegen de 39-jarige uitbaatster was opgestart, en trok daaruit haar conclusies.

Als straf in zeep bijten Een voormalig medewerkster vertelde aan onze redactie over de wantoestanden. "Het ging over kinderen die andere kinderen af en toe beet. Dat kind moest dan als straf in een stuk zeep bijten. Een kind dat slecht tot heel weinig sliep, bond ze vast met haar slaapzak aan haar matras. Kindjes die heel slecht aten, legde ze plat op hun schoot en duwde hun mond open. Ze duwde met haar vingers heel hard tussen de kaken zodat de mond automatisch openging en ze zo het eten en het drinken er kon insteken."

Dat een van de slachtoffertjes ook door de uitbaatster bedreigd werd, acht de rechtbank niet bewezen. Daarvoor wordt D.S. (40) vrijgesproken.

