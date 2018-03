UGent doet experiment op eigen studenten

De Universiteit van Gent heeft een ongebruikelijk experiment met studenten uitgevoerd. Drie professoren gaven les op basis van dubieuze, soms totaal onjuiste beweringen. Het opzet? De kritische geest van de studenten testen.

“Armoede is een erfelijke ziekte” en “Vrouwenbesnijdenis is de beste manier om infecties te vermijden”. Het zijn maar enkele statements die gebruikt werden. De universiteit wilde zien hoe lang het duurde vooraleer studenten reageerden en zich verzetten tegen de stellingen van hun professoren.

Tegenspreken "Er is nood aan mensen en instellingen die durven en mogen tegenspreken, zonder het debat te moeten winnen”, zegt UGent-rector Rik Van de Walle. “De UGent is een kritische universiteit met een duidelijke stem in het maatschappelijk debat. We durven te denken, dat zit in ons DNA en we moedigen iedereen aan dat ook te doen.”

De reacties van de studenten werden gefilmd tijdens de les van drie professoren.

Het experiment van de UGent verspreidde zich ook op anonieme affiches met provocerende statements doorheen Gent en Kortrijk. Ze werden eveneens onthaald op spontane, kritische (en dikwijls stevige) reacties. Vanaf vandaag nemen bekladde en becommentarieerde affiches voor enkele weken de stad in.