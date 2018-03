U betaalt grotere sociale kost dan profvoetballer

Topvoetballers betalen minder sociale bijdragen dan arbeiders en bedienden, die lang niet zoveel loon op hun bankrekening krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Het Nieuwsblad. Professoren Paul De Grauwe en Michel Maus spreken over “discriminatie” en “economisch en maatschappelijk niet verdedigbaar”.

Topvoetballers krijgen al jarenlang korting op hun sociale bijdragen. Alles samen zou het jaarlijks om zo'n 70 miljoen euro gaan. De sociale bijdrage die topvoetballers betalen, wordt berekend op een vast brutoloon van 2.300 euro. Dat is natuurlijk veel minder dan wat de meeste profvoetballers verdienen. Hoe hoger de inkomsten van een profvoetballer, hoe lager bijgevolg het percentage van zijn loon dat hij aan de sociale bijdrage doneert.

Verklaring

“Bij de wetgever gaat de argumentatie voor dat gunstregime terug tot een vijftigtal jaar geleden, toen topsporters lang geen grootverdieners waren, een korte beroepscarrière hadden, en dus wat fiscale clementie verdienden”, aldus Het Nieuwsblad. De loonsituatie van profvoetballers is nu echter volledig anders dan in de jaren zeventig.

Volgens econoom Paul De Grauwe is het in geen geval nodig dat profvoetballers minder sociale zekerheid betalen en zijn er andere beroepen bij wie dergelijke korting veel meer zou bijdragen aan de maatschappij.

De vraag is dan ook of het van hogerop verantwoord kan worden dat de gemiddelde Belg mee betaalt voor die mooie wedde en dat topvoetballers niet gelijk solidair zijn in onze sociale zekerheid. Het Nieuwsblad roept op tot een democratisch debat, waarbij de motivatie voor het gunstige apartheidsregime en eventuele aanpassingen eraan verantwoord worden.