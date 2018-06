Twintiger sterft op feestje in Ledegem

Op een feestje in het West-Vlaamse Ledegem is een 23-jarige man uit Knokke-Heist wellicht door een overdosis drugs om het leven gekomen. Volgens de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen loopt er inderdaad een onderzoek, maar staat de doodsoorzaak nog niet vast.

Het slachtoffer kwam in de nacht van zaterdag op zondag in Ledegem om het leven. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nog niet bekend, maar er zijn alleszins elementen die in de richting van een overdosis wijzen. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om een uitwendige lijkschouwing uit te voeren. Uiteraard zullen ook bloed- en urinestalen onderzocht worden.

De andere aanwezigen werden verhoord over de plotse dood van de jongeman, maar niemand werd gearresteerd. Verder onderzoek zal dus duidelijk moeten maken om welke drugs het ging en wie de drugs leverde.