Tweeling kan toch naar zelfde school

Een tweeling uit Beringen in Limburg kan volgend jaar dan toch in dezelfde school terecht. Dat heeft schepen van onderwijs Thoms Vints (CD&V) van Beringen verzekerd. Vorige week kregen de ouders nochtans te horen dat hun kindjes volgend jaar naar twee aparte scholen moesten.

De ouders van Tess en Lily hadden hun tweeling ingeschreven in alle scholen van Beringen via het digitale aanmeldingssysteem. Vorige week kregen de ouders te horen dat Tess terecht kon in een wijkschooltje vlakbij en Lily een plaats kreeg in een andere school, vier kilometer verderop. “Dit is een ramp. Ik kan hen niet eens apart naar hun grootouders brengen, en nu moeten ze gescheiden naar school”, zegt hun mama.

Digitaal aanmeldingssysteem

Tijdens de aanmelding was het onmogelijk om een meerling in het systeem aan te melden. De moeder van de tweeling nam contact op met de ambtenaar van de stad Beringen, maar die verzekerde haar dat dat geen probleem zou zijn. “Het systeem zou aan de hand van de rijksregisternummers wel achterhalen dat Tess en Lily tweelingzussen zijn.” Maar daar liep het dus fout.

De ouders namen opnieuw contact op met de ambtenaar. Volgens hem vulde de moeder bij een van de meisjes in dat ze laaggeschoold is, terwijl ze een hoger diploma heeft. De ambtenaar liet weten dat hij de fout niet meer kon rechtzetten. "Alles ligt nu in handen van Brussel en van zodra we iets weten, word je op de hoogte gebracht".

Samen op zoek naar meest geschikte school

De schepen wil nu samen met de ouders naar een oplossing zoeken. “We gaan kijken in welke school de meisjes samen het best terecht kunnen.”

“Dit is een ramp, wij zijn ten einde raad”, vertelde hun mama nog. Maar gelukkig is er nu een oplossing.

Foto: Archief