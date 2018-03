Tweede sanctie voor prins Laurent?

Terwijl de eerste sanctie - een eenmalige vermindering van zijn dotatie - nog niet helemaal rond is, hangt er prins Laurent mogelijk nog een tweede boven het hoofd. Dat schrijft De Standaard.

De Standaard kon een brief inkijken van december 2017 aan prins Laurent. Premier Charles Michel haalt daarin 'talrijke mediaoptredens' aan van zijn advocaat Laurent Arnauts.

Onder meer op 1 december, waarmee de premier verwijst naar een persartikel waarin Arnauts de wet ter discussie stelt waarop de regering zich beroept om Laurent te straffen. Volgens Arnauts is die wet onduidelijk en in strijd met de grondwet en de rechten van de mens.

“Plicht tot terughoudendheid”

Michel wijst Laurent op het feit dat de koninklijke familie zich terughoudend moet opstellen bij publieke uitingen van een mening. "De vraag rijst of zo'n attitude niet in tegenstrijd is met de plicht tot terughoudendheid", schrijft Michel. Hij wijst op de gevolgen, namelijk dat de regering het recht heeft om de procedure voor een nieuwe ingreep in zijn dotatie te starten.

"De dreiging met een tweede sanctie is verwonderlijk", reageert Arnauts. "Ik heb de premier gewezen op de rechten van de verdediging."