Tweede Kerstdag: feestdag of niet?

Het is vandaag Tweede Kerstdag. Officieel is dat geen wettelijke feestdag, maar in sommige sectoren is dat wel het geval.

Zo zijn de meeste winkels wel open volgens de normale openingsuren. Federale overheidsdiensten, zoals postkantoren, zijn vandaag wel dicht. Ook openbare diensten, zoals het gemeentehuis of de bibliotheek, zijn gesloten. In de privésector is het vandaag geen wettelijke feestdag, maar banken zijn bijvoorbeeld wel gesloten.

In heel wat buurlanden is het vandaag wel een officiële feestdag, zoals in Nederland en Duitsland. Ook in Groot-Brittannië is het een feestdag. Daar staat Tweede Kerstdag bekend als ‘Boxing Day’, de dag waarop kerstcadeaus worden uitgepakt.