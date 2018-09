Tweede gezin opgesloten in Gesloten Centrum 127 bis Steenokkerzeel

Een tweede gezin zit sinds gisteren in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Het gaat om een moeder met drie kinderen uit Azerbeidjan. Staatssecretaris Theo Francken heeft dit op Twitter bekendgemaakt. Het gaat om een moeder met vijf kinderen uit Azerbeidjan. Dat is bevestigd aan onze redactie.

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) heeft dit op Twitter bekendgemaakt. “Illegaliteit van hardnekkige vertrekweigeraars wordt niet langer getolereerd”, luidt het letterlijk in zijn bericht.

De regering-Michel kan, sinds vorige maand een KB van kracht werd, opnieuw gezinnen die illegaal in ons land verblijven en aan hun repatriëring ontsnappen opsluiten in een gesloten centrum voor ze naar hun land van herkomst teruggebracht worden.

In de Gesloten Gezinsvoorziening zit sinds midden augustus een roma-gezin dat normaal naar Servië wordt uitgewezen. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bezocht het centrum donderdag en keerde verontwaardigd van zijn bezoek terug. Volgens Vanobbergen ondervinden de kinderen, die tussen de 1 en 6 jaar oud zijn, enorme psychologische problemen.