Twee woontorens (even) ontruimd na vondst vliegtuigbom Oostende

In de haven van Oostende is een vliegtuigbom ontdekt. Het gemeentelijk rampenplan was vandaag daarom even van kracht. Er werden twee woontorens ontruimd, waarna DOVO de bom onschadelijk kon maken. Omstreeks 14 uur waren de problemen opgelost.

Een Engelse vliegtuigbom werd aangetroffen tijdens werken op een werf in de Hendrik Baelskaai. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ter plaatse. Er werd een zone van 250 meter rond de vliegtuigbom geëvacueerd.

