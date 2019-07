Twee verkrachtingen en meerdere aanrandingen op de Gentse Feesten

Tijdens de Gentse Feesten hebben 2 vrouwen klacht ingediend voor verkrachting. Er zouden ook meerdere aanrandingen zijn geweest. De daders zijn voorlopig nog niet opgepakt, maar de Feestenzone staat onder camerabewaking.

De eerste nacht al werd een meisje verkracht in het steegje achter de McDonald’s. Het slachtoffer zegt dat er minstens twee daders betrokken waren bij dat voorval, maar er is nog niemand opgepakt. Een Nederlandse vrouw zou later op de week verkracht zijn vlak bij de Vlasmarkt, waar altijd tot ’s ochtends 8 uur wordt gefeest. Ook daar is de dader spoorloos. De volledige Feestenzone staat onder camerabewaking, en de politie onderzoekt de beelden.

Daarnaast zouden ook meerdere vrouwen tijdens de Feesten aangifte hebben gedaan van aanrandingen en betastingen. Het grootste deel daarvan zou gebeurd zijn op de Vlasmarkt en in het nabijgelegen Baudelopark. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar de politie pakte deze week wél al iemand op voor aanranding. Parket en politie kunnen voorlopig niks bevestigen.