Twee verdachten van de rioolkraak in Antwerpen blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer zonet beslist. Ze werden enkele dagen na de kraak opgepakt. De raadkamer heeft hun aanhouding nu bevestigd.

De eerste verdachte kwam vorige week voor de raadkamer maar die heeft zijn aanhouding toen niet beverstigd. Het parket ging in beroep en dus zit hij ook nog altijd in de cel.

Georgische origine

De drie verdachten zijn van Georgische origine. Een dag na de bankkraak kon al een eerste verdachte gevat worden. Het gaat om een 27-jarige man van Georgische afkomst. Hij werd aangehouden voor zware diefstal en bendevorming. Nadien werd ook een tweede verdachte van 28 jaar aangehouden en werd ook nog een derde verdachte van 45 jaar gearresteerd. Ook zij zijn van Georgische origine.

Bankkraak via een tunnel

De bankkraak gebeurde op een zondag. Een veiligheidsfirma van de bank had de politie gebeld voor een inbraakmelding in de kluizenzaal van het kantoor. Verschillende kluizen waren opengebroken en in de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen. Dat bleek het uiteinde van een tunnel te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde.