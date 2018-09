Twee uur aanschuiven na zwaar ongeval E40 Sint-Stevens-Woluwe

Door een zwaar ongeval op de E40 in Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem) in de richting van Brussel is het momenteel bijna twee uur aanschuiven.

Twee rijstroken waren een tijd versperd maar zijn inmiddels opnieuw vrijgemaakt. Door het drukke verkeer zijn ook de omliggende wegen richting hoofdstad dichtgeslibd.

Het Vlaams Verkeerscentrum roept om de regio te vermijden. Wie van Hasselt naar Gent wil, rijdt beter om via Antwerpen.

UPDATE #E40 Ongeval St.-Stevens-Woluwe →Brussel: de twee linkse rijstroken werden vrijgemaakt. Verliestijd in de file ca. 2u, blijf omrijden! pic.twitter.com/Hwis81mZ8x — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 12 september 2018

Foto: archief