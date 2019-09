Twee slachtoffers van explosie nog in ziekenhuis

De twee slachtoffers van de ontploffing in Wilrijk liggen nog altijd in het ziekenhuis. De sociale diensten van de Antwerpen bevestigen wel dat er intussen opvang voorzien is voor alle zes de mensen die dakloos zijn geworden door de ontploffing eergisteren in Wilrijk. Drie huizen werden daarbij volledig vernield, een vrouw van 86 overleefde het niet.

Netbeheerder Fluvius benadrukt intussen dat alle conclusies over de oorzaak van de gasontploffing in Wilrijk eergisteren voorbarig zijn. Op 22 augustus dichtte de organisatie een lek in dezelfde straat. Of er een verband is niet zeker. Het parket en een branddeskundige onderzoeken nog de oorzaak van die onploffing. De resultaten worden pas over enkele weken verwacht. Fluvius werkt mee aan dat onderzoek in de hoop de precieze oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen.