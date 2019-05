Twee slachtoffers steekpartij gedumpt voor ingang van ziekenhuis

Vannacht rond 00.30 uur werden twee slachtoffers met steekwonden aangetroffen aan de ingang van het Erasmusziekenhuis op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. Het ziekenhuis heeft geen spoedafdeling, dus stuurde de politie ziekenwagens en mug-teams ter plaatse. De twee mannen zijn zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar. Ze werden afgevoerd naar andere ziekenhuizen.

De Antwerpse politie deed in de buurt nazicht met verschillende ploegen maar vond niemand die betrokken zou kunnen zijn bij de feiten. Het onderzoek is overgedragen aan de federale gerechtelijke politie. De speurders zoeken uit waar de steekpartij heeft plaatsgevonden en in welke context die gebeurde.

Volgens bronnen zouden de twee mannen betrokken zijn bij een geschil rond de straatverkoop van drugs. Het incident zou los staan van de oorlog binnen het milieu van drugsinvoer via de haven.

De politie zoekt uit of er een link is tussen de gedumpte slachtoffers en een steekpartij aan café De Valk in de Offerandestraat in Antwerpen-Noord. Die vond kort voor middernacht plaats. Daar zwaaide een dronken man met een mes in het rond en raakte twee andere personen. Zij werden maar licht gewond. Een derde persoon werd eveneens gewond maar vluchtte weg voor de politie aankwam. De dronken man werd gearresteerd.