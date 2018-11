Twee Russische bommenwerpers vliegen laag over Belgisch marineschip: "Spierballengerol"

Een opvallend militair incident tussen ons land en Rusland: donderdag zijn twee Russische gevechtsvliegtuigen in de Baltische Zee laag over het Belgische marineschip De Godetia gevlogen, en ze waren bewapend met raketten. Dat bevestigt Defensie aan VTM NIEUWS. De Godetia is op dit moment het commandoschip van de NAVO-vloot. Waarom de Russen dat deden is voorlopig nog onduidelijk. Buitenlandse zaken is een onderzoek gestart.

Twee jaar geleden vlogen er ook al eens Russische jets over een Amerikaans marineschip, maar toen waren ze niet bewapend. Het lijkt dus om een nieuwe escalatie van het conflict tussen Rusland en het westen te gaan.

Volgens minister van Justitie Sander Loones (N-VA) gaat het om spierballengerol. "Het is iets wat wel vaker geberut en waar onze mensen gepast op weten te reageren. Het lijkt me inderdaad ongepast, maar ik ga daar verder niet over uitwijden. Nogmaals:dat gebeurt wel eens dat zij opmerken dat wij actief zijn in het noorden van Europa en zij willen duidelijk laten blijken dat ze dat ook zijn. Op geen enekele manier is er gevaar geweest", aldus Loones aan VTM NIEUWS.