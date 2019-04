Twee op drie brandweermannen zijn te dik

Bijna twee op de drie brandweermannen in ons land kampen met overgewicht. Bijna één op de vijf is zelfs obees. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de externe preventiedienst IDEWE, zo bericht Het Nieuwsblad.

Uit de medische gegevens van 3.702 brandweermannen en 181 -vrouwen van vorig jaar, leert IDEWE dat liefst 64¿procent van hen een BMI heeft tussen 25 en 30. Overgewicht, dus. Bij 19¿procent ligt het BMI zelfs hoger dan 30, dus is bijna één op de vijf brandweermannen obees.

"Dat is veel", zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). "Een goede fysieke conditie en een gezond gewicht zijn nochtans belangrijk voor wie in een brand in een appartement iemand langs de trappen naar beneden moet dragen." Hij pleit ervoor om het overgewicht in kazernes dringend te pakken door bijvoorbeeld niet alleen technische oefeningen te organiseren, maar ook fysieke. Al is zoiets invoeren niet gemakkelijk, beseft Godderis. Veel brandweermannen werken vrijwillig en ze zijn al zo moeilijk te vinden.