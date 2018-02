Twee ongevallen met trams in Antwerpen

Aan de rotonde in Wommelgem is om iets over 9 uur deze ochtend een tram van lijn 8 gekanteld. Daarbij vielen vier lichtgewonden, zegt De Lijn Antwerpen aan VTM NIEUWS. Eerder op de dag gebeurde ook al een ongeval tussen een tram en een bus in Deurne.

Een tram die uit twee delen bestaat, kwam deze ochtend in de problemen. Een van de twee tramstellen ontspoorde en kwam volledig op zijn zij terecht. Bij het incident raakten drie passagiers lichtgewond. Ook de chauffeur liep lichte verwondingen op.

“Het is onduidelijk hoe het tramstel kon ontsporen”, zegt Sonja Loos van De Lijn Antwerpen. “Er is een onderzoek opgestart om de oorzaak te achterhalen.” Volgens de lokale politie van de zone Minos was er vermoedelijk een defect aan de remmen van de tram en kwam het voertuig daarom aan een te hoge snelheid de rotonde opgereden.

De tramlijn werd nu omgeleid, aangezien een deel ervan niet bediend kon worden. Door het ongeval was de oprit van de E313 richting Antwerpen tijdelijk afgesloten, om plaats te maken voor de takelwerkzaamheden.

Vanochtend gebeurde ook in Deurne een ongeval met een tram. Op het kruispunt van de Ruggeveldlaan en de August Van de Wielelei in het Antwerpse Deurne botsten een tram en een bus op elkaar. Een 20-tal passagiers raakte lichtgewond, de buschauffeur moest bevrijd worden door de brandweer.