Twee nieuwe patiënten met legionella

Vandaag zijn er nog twee patiënten bijgekomen met legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het totale aantal bevestigde patiënten staat daarmee op 29.

De laatst gemelde patiënt werd ziek op 2 mei, maar liet zich pas recent testen op legionella. De man verblijft momenteel thuis en zijn toestand is stabiel. Het gaan om iemand die regelmatig in Evergem komt.

De 28ste patiënt werd ziek op 17 mei en is opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt op intensieve zorgen, maar verkeert niet in levensgevaar. De man werkt in de Gentse kanaalzone.