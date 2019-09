Twee nieuwe beschuldigingen tegen Bo Coolsaet

In Antwerpen is het proces tegen uroloog Bo Coolsaet (79) gestart. Een nu 28-jarige vrouw liet zich in 2006 bij Coolsaet behandelen. In 2015 diende de vrouw een klacht in voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. De vrouw zegt dat Coolsaet haar heeft verkracht met een instrument om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. Hij zou haar tijdens de behandeling ook aangeraakt hebben aan de billen en borsten.

In totaal beschuldigen vijf vrouwen Coolsaet van verkrachting en of aanranding. In 2017 vroeg het parket al de buitenvervolgingstelling van Bo Coolsaet maar de partijen vroegen nog een aantal keren bijkomend onderzoek. In april 2019 besliste de raadkamer om de uroloog door te verwijzen naar de rechtbank. De uroloog ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend ­gedrag.