Twee minderjarigen opgepakt voor brandstichting van 500 hooibalen

In Dilbeek zijn donderdagnamiddag- en avond zo'n 500 hooibalen in vlammen opgegaan. De brandweer had uren werk om het vuur te bestrijden en deed daarvoor zelfs beroep op een helikopter van de federale politie. Het vuur bleek aangestoken en de politie heeft twee minderjarigen opgepakt. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde.

De brandweer werd omstreeks 17.00 uur verwittigd toen een dikke rookpluim werd opgemerkt. Ter plekke bleken enkele honderden balen graskuil of voordroog in brand te staan. Dat is ingepakt gras dat net niet zo hard gedroogd is als hooi en veel gebruikt wordt als voedsel voor runderen en paarden.

De brandweer zette alles in het werk om het vuur te bestrijden maar omdat de druk op de waterleiding te laag was, moest de brandweer tankwagens laten aanrukken om het vuur klein te krijgen. Ook moest het hooi uit elkaar getrokken worden om alles in de kiem te kunnen blussen. Daarvoor werd beroep gedaan op verreikers van de civiele bescherming van Brasschaat en de brandweer van Diest. De federale politie probeerde ook te blussen vanuit een helikopter maar dat was door de wind en de bomen niet eenvoudig. Uiteindelijk duurde het verschillende uren voor de brand volledig geblust was.

"Toen de politie ter plaatse kwam, stond een 15-jarige minderjarige erop te kijken", zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde. "Die gaf de feiten toe en wordt vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. We vorderen dat hij in een gesloten instelling zou worden geplaatst."

De jongeman beweerde dat ook een andere minderjarige betrokken was. Die werd ook opgepakt maar viel onder de bevoegdheid van het parket Leuven.