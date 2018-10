Twee lichamen gevonden in Kortrijks studentenhuis

In een studentenkot in Kortrijk is vanmorgen ook een tweede verdacht overlijden vastgesteld. Het parket is afgestapt en een wetsdokter is ter plaatse. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Iemand van de poetsdienst trof een persoon bewusteloos aan in de buurt van de lift op het gelijkvloers. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden enkel het overlijden vaststellen. Op de derde verdieping en op het trottoir voor de ingang zouden bloedsporen gevonden zijn.

Even later vonden de hulpdiensten ook het levenloze lichaam van een tweede persoon. Ook daar is niet duidelijk wat er is gebeurd.

Het gebouw in de Oude-Vestingstraat is een studentenwoning met 35 studio’s. De overledene zou geen bewoner zijn van het pand. Hoe de persoon toch binnen is geraakt, is voorlopig nog niet duidelijk.