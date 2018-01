Twee Korea's onder één vlag op Winterspelen

Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zullen de Noord- en Zuid-Koreaanse delegaties samen defileren onder één vlag. Dat maakte het ministerie van Eenmaking in Seoel bekend. Daarnaast zijn beide Korea's het eens geworden om één gezamenlijke vrouwenploeg voor het ijshockey te vormen.

Functionarissen van beide landen namen die beslissingen tijdens een werkvergadering in Panmunjom, een grensdorp waar het staakt-het-vuren is ondertekend in de gedemilitariseerde zone (DMZ) die het schiereiland opdeelt. Hoe de gemeenschappelijke vlag er zal uitzien, is niet geweten.

Noord-Korea zal een delegatie van 550 leden naar de Winterspelen sturen. Die zal bestaan uit 230 cheerleaders, 140 kunstenaars en 30 Taekwondo-atleten.

Foto: links: Zuid-Korea, rechts: Noord-Korea