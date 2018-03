Twee kinderen aangereden voor school

In Houthulst in West-Vlaanderen zijn vanmiddag twee kinderen aangereden voor de schoolpoort. Eén van de kinderen - een jongen van negen - raakte zwaargewond. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS.

Het ongeval gebeurde bij het begin van de middagpauze aan de Vrije Basisschool in de Terreststraat. Een auto stopte aan het zebrapad om de kinderen over te laten, maar op dat moment haalde een andere auto in.

"Een jongen werd opgeschept door de auto”, zegt korpschef Johan Geeraert van de lokale politie Polder aan VTM NIEUWS. “Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Roeselare.” Zijn toestand leek eerst levensbedreigend, maar zijn verwondingen blijken volgens de laatste berichten toch minder ernstig.

Tweede slachtoffer

De andere jongen van negen jaar oud raakte lichtgewond, maar ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De dienst slachtofferhulp van de politie is ingeschakeld om de getroffen families en de andere kinderen van de school bij te staan.

De aanrijder, een man van 25 uit Houthulst, raakte niet gewond. Volgens getuigen reed hij te snel. Hij werd niet aangehouden, maar is wel zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen.