Twee doden bij ongeval in Sint-Job-in't-Goor

Bij een verkeersongeval tussen vier vrachtwagens en één personenwagen op de E19 in Sint-Job-in’t-Goor zijn twee mensen om het leven gekomen. Intussen loopt de wachttijd richting Antwerpen al op tot meer dan een uur, de politie en het parket onderzoeken hoe het ongeval gebeurde. De hinder zal nog een hele tijd duren.

De hinder zal allicht nog de hele avondspits aanslepen, want politie en parket moeten ter plaatse uitgebreid vaststellingen doen omwille van de dodelijke afloop. Door het ongeval is de weg volledig versperd geraakt, alle verkeer moet de E19 verlaten via de uitrit 3 Brecht. Aan oprit 4 Sint-Job-in’t-Goor mag het verkeer de snelweg weer op.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer vanuit Nederland, uit de richting van Breda en Rotterdam, aan om voor de A12 langs Bergen-op-Zoom te kiezen als ze Antwerpen willen bereiken.

#E19 thv St.-Job-In't Goor → Antwerpen is de rijbaan nog versperd. Ook richting Nederland groeit de kijkfile sterk aan. pic.twitter.com/4E9kP25WeQ — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 5 februari 2018

