Twee agenten gewond na schietpartij Spa

Er is een zoektocht bezig naar de daders van de schietpartij in de regio van Spa, waarbij twee agenten gewond raakten. Dat meldt de procureur van het parket van Verviers. De beschoten agenten zijn buiten levensgevaar.

De schietpartij vond zaterdagnacht plaats op de E42 ter hoogte van Tiège, nabij Spa. Dat gebeurde na een achtervolging die begon in Dison. De politie wilde een verdacht voertuig controleren, maar de wagen ging er vandoor richting Spa. Daarbij werd een eerste keer op de politie gevuurd. De verdachten verlieten de snelweg bij Tiège. Daar was echter een politiecontrole opgesteld. De verdachte wagen maakte rechtsomkeer en stuitte op de agenten van de lokale politiezone Vesdre.

"De daders zijn uitgestapt en schoten met een zwaar wapen op de politie. Daarna vluchtten ze te voet weg. Twee agenten raakten gewond. Een aan het been, de andere in de zij. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Voorlopig kunnen ze nog niet worden verhoord, maar ze zijn niet in levensgevaar", aldus de procureur.