Tuinaannemers zitten in de lift

Het aantal tuinaannemers was vorig jaar dubbel zo hoog als in 2015. De Vlaming heeft graag dat zijn tuin er piekfijn uitzien, maar huurt steeds vaker iemand in om hem daarbij te helpen.

Met het mooie weer dit weekend, beginnen heel wat mensen in de tuin te werken. Wie dat liever niet zelf doet, kan een professionele aannemer onder de arm nemen om zijn tuin aan te leggen. De keuzemogelijkheden worden steeds groter.

Bloeiend beroep

In 2017 waren er in Vlaanderen meer dan 8.000 tuinaannemers. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met twee jaar eerder. Het beroep zit duidelijk in de lift, want ook meer en meer mensen starten als tuinaannemer in bijberoep.

Opgelet

Tuinaannemer is een vrij beroep, dus iedereen zonder kennis mag zichzelf tuinaannemer noemen. Volgens kenners gebeurt dat steeds vaker. Het ‘gevaar’ is dan dat mensen zonder technische kennis van planten je tuin beginnen te snoeien.

Het zal er in de toekomst ook niet op verbeteren. Vanaf september 2019 kan je zelfs zonder een attest bedrijfsbeheer van start gaan als zelfstandige tuinaannemer.