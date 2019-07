Truiense jongeren delen naaktfoto’s van minderjarigen in chatgroep

Een groepje van minderjarige en meerderjarige jongens uit Sint-Truiden heeft naaktbeelden van jonge meisjes via Messenger verspreid. De slachtoffers waren tussen de 12 en 16 jaar en hebben de meeste beelden zelf, soms onder dwang, verstuurd, maar er zouden ook foto’s zijn gemaakt door de personen uit de chatgroep zelf. De Truiense politie onderzoekt de zaak. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

De feiten speelden zich begin dit jaar af, maar raakten nu pas bekend nadat de ouders van een minderjarig slachtoffer klacht hebben ingediend voor het verspreiden van kinderpornografisch materiaal en voyeurisme. In februari van dit jaar dienden de ouders ook al klacht in voor verkrachting toen ze hoorden dat een 17-jarige jongen seks had gehad met hun dochter die op dat moment net 13 jaar was geworden. De dader heeft toen ook zelf naaktbeelden gemaakt van zijn slachtoffer.

Dit soort gedrag wordt in de strafwet omschreven als grooming. Daarbij worden jongeren onder de 16 jaar online benaderd. De dader bouwt eerst een vertrouwensrelatie op met het slachtoffer en probeert hem of haar op slinkse wijze aan te zetten tot ongewenst seksueel gedrag. “Het is heel geslepen gebeurd. Mijn dochter werd benaderd via Instagram. Ze kreeg van de dader te horen dat ze mooie ogen, mooie haren en een mooie glimlach had", getuigt een vader van een slachtoffer in Het Belang van Limburg. "Veel meer aandacht heeft een jong meisje niet nodig, binnen de kortste keren was ze verliefd op hem. Mijn dochter heeft dan een smoes verzonnen om hem te kunnen ontmoeten. Ze zou bij een vriendinnetje gaan slapen, maar werd 's nachts opgehaald door hem. Die nacht is ze door de dader verkracht en heeft hij ook nog naaktfoto's gemaakt van mijn dochter toen ze sliep of verdoofd was, wie zal het zeggen?”