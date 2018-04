Truienaar maakte geen gebruik van gamingplatform Discord

De 23-jarige man uit Sint-Truiden, die afgelopen dinsdag opgepakt en verhoord werd in verband met een geheim online forum van voyeurs, zegt dat hij geen gebruik maakte van het gamingplatform Discord. Dat laat het Limburgs parket in een mededeling weten. Eerder werd bericht dat de man achter het naaktnetwerk zou zitten dat VTM NIEUWS vorige week aan het licht bracht, maar dat blijkt nu niet te kloppen.

De 23-jarige man uit Sint-Truiden kreeg speurders van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken over de vloer in verband met een onderzoek naar de aanmaak en de verspreiding van naaktfoto's en -video's van een tweehonderdtal vrouwen en meisjes. "Het gaat dus niet om hetzelfde forum dat recent in de media verschenen is”, aldus persmagistraat Dorien Vanderheiden van het Limburgse parket.

Huiszoeking

"De huiszoeking bij de 23-jarige man kwam er naar aanleiding van klachten van slachtoffers, die neergelegd waren bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken", aldus het parket. "Het materiaal van de verdachte werd in beslag genomen en zal verder onderzocht worden. De gerechtelijke dienst van de politiezone verhoorde de verdachte, die de feiten bekende. Hij is dan voor de parketmagistraat gebracht, waarna hij mocht beschikken. De verdachte zei voor alle duidelijkheid geen gebruik te hebben gemaakt van het gamingplatform Discord."

"Zelf geen foto's gemaakt"

De man zag op het ogenblik van de feiten de ernst van de zaak niet in, zegt zijn advocate Vanessa Penninger. Volgens haar heeft hij zelf geen foto's gemaakt. Na verhoor is de jongeman weer vrijgelaten. "Mijn cliënt heeft zijn medewerking verleend aan het onderzoek en in de mate van het mogelijke geantwoord op de vragen die door de speurders gesteld zijn", zegt Penninger.

"Over zijn aandeel heeft hij bekentenissen afgelegd. Hij zag de ernst niet in, totdat hij nu besefte dat het om een grootschalig onderzoek gaat. Hij heeft mee foto's verspreid via het forum dat al eerder bestond. Hij is niet de oprichter van het forum. Hij heeft het chatforum via andere kanalen wel verspreid aan vrienden en kennissen.” Penninger zegt niet te weten of haar cliënt nog als scoutsleider actief is.