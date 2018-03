Trucker rijdt persoon dood en loopt weg

In de Brusselse gemeente Schaarbeek is een persoon overleden nadat hij werd aangereden door een vrachtwagen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De chauffeur van de vrachtwagen vluchtte te voet weg, maar gaf zich even later toch aan bij de politie.

Het slachtoffer werd omstreeks 10.00 uur aangereden door een vrachtwagen op het Liedtsplein en kwam onder de wielen van het gevaarte terecht. De chauffeur van de vrachtwagen nam na het incident de benen, maar gaf zich even later zelf aan bij de politie. Volgens het parket gaat het niet om een bewust vluchtmisdrijf, maar was de man erg verward na het ongeval.

Het slachtoffer van het ongeval is overleden. Over zijn of haar identiteit is nog niets bekend. Volgens buurtbewoners gaat het om een bejaarde vrouw.