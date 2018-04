Trucker dood in cabine aangetroffen

In Gent is vanmiddag het lichaam gevonden van een vrachtwagenchauffeur die om het leven kwam in de cabine van zijn voertuig. Er is een wetsdokter aangesteld voor verder onderzoek, zegt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De man werd opgemerkt in zijn vrachtwagen aan de Zuiddokweg in Gent. De brandweer kwam ter plaatse en haalde de man uit de cabine. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.

De omstandigheden van het overlijden worden nog onderzocht. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

