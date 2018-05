Truck ramt bankkantoor in Kortenberg: kind omgekomen

Op de Leuvensesteenweg in Kortenberg is vanochtend een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij is een meisje van twee jaar omgekomen. Haar vader vecht nog voor zijn leven. Dat bevestigt Chris Taes, de burgemeester van Kortenberg (CD&V), op een persconferentie. Een vrachtwagen reed volgens ooggetuigen tegen verschillende auto's en ramde nadien een bankkantoor.

“Volgens de eerste berichten zou een vrachtwagen met een kraan op een groep auto's zijn ingereden", zegt VTM NIEUWS-journaliste Eva Peeters, die ter plaatse is. Ook de politie heeft op dit moment nog geen sluitend antwoord over de oorzaak van het ongeval, "maar alles wijst op een ongeval", zegt de burgemeester.

Dodelijk slachtoffer

Verschillende MUG-teams en ziekenwagens kwamen onmiddellijk ter plaatse. Een kind van twee is om het leven gekomen. De vader van het slachtoffer vecht nog voor zijn leven. Zes andere personen, onder wie de chauffeur, raakten nog gewond, één slachtoffer werd ter plaatse verzorgd. Volgens de brandweer vielen in het geraakte gebouw geen andere slachtoffers.

Medisch rampenplan

De gemeentelijke fase van het rampenplan werd even afgekondigd, maar is inmiddels opnieuw opgeheven. De weg ter plaatse is volledig versperd. De Leuvensesteenweg zal nog minstens enkele uren afgesloten zijn.

Ter hoogte van Kortenberg-centrum is de weg volledig versperd. De Leuvensesteenweg zal nog minstens enkele uren afgesloten zijn. Verdere informatie over het ongeval volgt later. — Politie HerKo (@PolitieHerKo) 4 mei 2018

Foto's: Robby Dierickx en Geert Poels