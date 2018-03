Trouwstoet zorgt voor chaos op A12

Een trouwstoet heeft gisteren voor chaos gezorgd op de A12 richting Brussel ter hoogte van Meise. Dat blijkt uit beelden die HLN.be in handen kreeg. Een bestuurder kon vastleggen hoe feestgangers levensgevaarlijk over de snelweg reden en zelfs even stopten om de bruidegom in de lucht te gooien. "Weerzinwekkend", reageert minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Tijd dat voorbeelden gesteld worden. De straat is níet van hen." De federale wegpolitie onderzoekt de beelden.

Op de beelden is te zien hoe een stoet wagens levensgevaarlijke manoeuvres uitvoeren op de A12. Wagens rijden razendsnel over de pechtstrook, toeteren en rijden plots heel traag op alle drie rijstroken.

Op een bepaald moment stopt de hele stoet, waarbij de snelweg volledig wordt versperd. De bruidegom wordt uit zijn wagen gehaald om hem midden in de snelweg in de lucht te gooien.

(Lees verder onder de video)

Weyts: "Straat is niet van hen" "Weerzinwekkend", reageert minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op Twitter. "Justitie moet keihard optreden. Tijd dat voorbeelden gesteld worden. De straat is níet van hen." Het parket van Halle-Vilvoorde wacht het politieonderzoek af.

Weerzinwekkend, levensgevaarlijk hyper-egoïsme. Justitie moet obv getuigenissen en beeldmateriaal keihard optreden. Tijd dat voorbeelden gesteld worden. De straat is níet van hen. https://t.co/cX5yZSSmI2 — Ben Weyts (@BenWeyts) March 4, 2018

Politie kwam te laat

Er zijn gisteren verschillende meldingen binnengekomen bij de politie over deze trouwstoet. Maar toen de eerste patrouille ter plaatse kwam, waren de feestvierders al verdwenen. De politie hoopt nu dat ze de beelden kan gebruiken om hen op te sporen.

Foto en video: HLN.