Trending op Twitter: #voedingmetkak

Het is niet meteen een smakelijk onderwerp, maar de hashtag #voedingmetkak is trending op Twitter. Heel wat mensen twitteren dus woordspelletjes met gerechten. Zo smeer je op je boterham bijvoorbeeld “Maredsous smeerkak” of als ontbijt eet je “platte kak met bruine suiker”. De hashtag is een uitvinding van de komische podcast ‘Fokcast’ met komiek Bart Cannaerts als gast.

Fastfoodketens moeten er ook aan geloven. Zo wordt er bijvoorbeeld getweet over McDonald’s. “Big kak, nieuw in McDonald’s”, tweet iemand. Kerstrecepten zoals “gevulde kakkoen” of “kerststront”, zijn ook populaire mopjes.

De Twitterhype beperkt zich niet enkel tot het Nederlands. Er zijn ook enkele Engelstalige varianten zoals “shitloof in de oven” of “een wienershitzel” en Franstalige versies zoals “Fruits de Merde”.

Bart Cannaerts

Zondag bracht 'Fokcast' een nieuwe podcast uit met komiek Bart Cannaerts. In 'Fokcast' voeren de makers gesprekken met komieken in de kelder van het comedycafé The Joker in Antwerpen. In aflevering 109 kondigden ze aan dat ze op woensdag 21 februari, vandaag dus, een nieuwe hashtag zouden lanceren, namelijk #voedingmetkak.

Fruits de Merde #voedingmetkak — Gelukkig Kutjaar! (@DeGroveBorstel) 21 februari 2018