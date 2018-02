Treinvertragingen nu dagelijks online

Infrabel houdt vanaf vandaag op het internet bij hoe stipt de treinen in de spits rijden. Dat wordt elke dag gepubliceerd op de website MobiPulse, Infrabel wil transparant zijn over vertragingen. De site geeft meteen ook mee hoelang je met de auto over hetzelfde traject zou hebben gedaan.

Vol hoop kijken naar het aankondigingsbord in het station, het is een herkenbare gewoonte voor veel pendelaars. Want ons gevoel zegt dat de trein vaak vertraging heeft. Om te zien of dat ook effectief zo is, heeft spoorbeheerder Infrabel de website MobiPulse gelanceerd.

Gemiddelde duur traject

Op die website is een kaart te zien met trajecten vanaf negen grote stations naar Brussel-Centraal. Twee keer per dag, na de ochtend- en avondspits verschijnt daar hoelang een trein gemiddeld over het traject deed. Van Antwerpen naar Brussel, bijvoorbeeld, zat je vanochtend gemiddeld 53 minuten op de trein, terwijl dat in theorie 44 minuten is. Met de auto kostte het traject je evenveel tijd.

“We doen dat vooral op vraag van de maatschappij”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Er is vanuit de reizigersverenigingen cijfers te krijgen die nauwer aansluiten bij. Dat is waar deze tool specifiek op inspeelt.”

Vertekend beeld

De maandelijkse stiptheidscijfers geven namelijk een vertekend beeld voor de pendelaars, want buiten de spits zijn er traditioneel minder vertragingen.

Niet alleen de reistijd, maar ook de kostprijs van je traject en de CO2-uitstoot wordt vergeleken. Het moet ons helpen een gefundeerde keuze te maken tussen de auto en de trein. En die laatste is niet altijd de snelste. En ondanks dat minister van Mobiliteit Bellot zich sterk maakt dat de trein altijd de snelste oplossing is, bleek dat vandaag al niet te kloppen.