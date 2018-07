Treinverkeer verloopt opnieuw normaal

Het treinverkeer in ons land verloopt opnieuw normaal nadat een staking van de Onafhankelijke Vakbond van het Spoorwegpersoneel (OVS) het verkeer gedurende 48 uur in de war had gestuurd. Dat meldt woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS.

De Onafhankelijke Vakbond van het Spoorwegpersoneel (OVS) had van dinsdagochtend 03.00 uur voor 48 uur het werk neergelegd uit onvrede met de manier waarop het beroep van treinbestuurder heropgewaardeerd zou worden.

Volgens de vakbond komt die heropwaardering in de realiteit voor het merendeel van de treinbestuurders neer op een verlies aan inkomsten en een hogere productiviteit. Het Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) en de nieuwe spoorbond Metisp-Protect sloten zich bij de actie aan. Dat gebeurde nadat HR-Rail -de juridische werkgever van de spoorwegen- hun respectievelijke stakingsaanzeggingen had verworpen.

Gisteravond kwam het bericht dat de NMBS samen met de vakbonden ACV-Transcom en VSOA binnen de nationale paritaire commissie een sociaal akkoord bereikt had over onder andere een koopkrachtverhoging voor de treinbestuurders van 6 procent. Daarnaast zal ook een reeks maatregelen worden genomen om de werkomstandigheden te verbeteren. In ruil moeten de treinbestuurders de productiviteit verbeteren met twee procent.