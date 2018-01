Treinverkeer Leuven-Brussel weer normaal

Het spoorverkeer tussen Leuven en Brussel verloopt weer normaal na een grondverzakking in Diegem. Dat meldt de NMBS. De avondspits op het spoor dreigde een tijdlang zwaar verstoord te raken, maar de situatie is intussen hersteld.

In de buurt van de sporen in Diegem vond een grondverzakking plaats, waardoor NMBS en Infrabel het zekere voor het onzekere namen. Op twee van de vier sporen was er daardoor een tijdlang vertraagd verkeer, waarbij de treinen tussen Diegem en Zaventem slechts twintig kilometer per uur konden rijden.

Intussen zijn alle sporen weer aan volle capaciteit berijdbaar. Reizigers moeten wel nog rekening houden met gevolgvertragingen. "Nu gaat het nog om vertragingen van ongeveer 15 minuten", zegt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit.

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat nog weten dat door de grondverzakking de uitvoegstrook ingekort is voor het verkeer vanuit Brussel dat de binnenring wil nemen naar Luik, Namen en Waterloo. "Momenteel kan het verkeer nog overal geraken, maar het zou kunnen dat de verbinding met de binnenring zal worden afgesloten", zegt woordvoerder Anton De Coster.