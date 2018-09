Het treinverkeer in Landen is vanochtend onderbroken door een breuk in de bovenleiding. Dat meldt spoormaatschappij NMBS.

De schade is rond 6 uur deze ochtend vastgesteld, waardoor het treinverkeer sindsdien ernstig verstoord is. Van Leuven naar Tienen rijden er momenteel pendeltreinen. Daarnaast zijn bussen ingelegd van Tienen naar Landen, van Landen naar Hasselt en van Landen naar Borgworm, meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Foto: archief