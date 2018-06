Treinverkeer herneemt in Brussel-Noord na stenengooiers

Het treinverkeer in Brussel-Noord herneemt nadat het ruim een uur heeft stilgelegen door vandalisme.

“Enkele jongeren hebben vanaf een brug tussen Brussel-Noord en Schaarbeek stenen naar beneden gegooid. Daarbij is een steen op het dak van een trein terecht gekomen", zegt Thomas Baeken van Infrabel.

"Uit veiligheidsoverwegingen hebben we beslist om al het treinverkeer stil te leggen. We willen natuurlijk niet dat er gewonden vallen. Momenteel hebben we nog geen zicht op hoe lang de hinder zal duren." Om 19.50u werd het treinverkeer weer hernomen.

Hte treinverkeer zal nog even zwaar verstoord zijn door de onderbreking.

Boze passagiers Mensen in stations en op stilstaande treinen hekelen op Twitter dat de hinder zo lang duurt en vinden dat de NMBS hen te weinig informeert over wat er juist gebeurt. Anderen vragen zich af wanneer een waterbedeling zal starten aangezien het warm wordt in de stilstaande treinen.

Hoelang kan het in godsnaam duren om stenengooiers op te pakken? Hoe geraak ik thuis in Leuven? @NMBS @federalepolitie — Ward Braeckevelt (@wardbraeckevelt) 26 juni 2018

Krijgen we aub een degelijk antwoord? Zo kunnen mss nog even snel iets eten in Brussel of een taxi regelen... — Mellissa Buys (@MellissaBuys) 26 juni 2018

Waarom geen update info in de trein. Warm...n wordt waterbedeling voorzien.? — Johan Brisson (@JohanBrisson) 26 juni 2018

Foto archief.