Treinramp Wetteren: dit gebeurde er

Een goederentrein ligt naast de sporen. Grote helwitte vlammen slaan uit de gekantelde trein. Een onbekende stof lekt uit de wagons. Hoe giftig is de ontsnapte stof? Dagenlang wachten omwonenden op nieuws. Het is vandaag exact vijf jaar geleden dat in Wetteren een grote treinramp plaatsvond. Een overzicht van de feiten.

Op 4 mei 2013 ontsporen in Wetteren om 01.58 uur zeven wagons van een konvooi met in totaal achttien wagons. Een aantal wagons raakt doorboord en vat vuur, waardoor een giftige stof vrijkomt. Gevolg: een giframp die maar moeilijk in kaart te brengen is en die 1.500 omwonenden dagenlang uit hun huizen houdt. De communicatie over de ramp en de gevolgen verloopt bovendien heel erg stroef.

Sluipende gif

Snel na ontsporing van de trein wordt duidelijk dat de trein giftige stoffen vervoert, waaronder het giftige acrylnitril. De angst ontstaat dat de giftige dampen zich pijlsnel verspreiden. Uit voorzorg worden buurtbewoners in een straal van 250 meter geëvacueerd, maar al snel blijkt dat de perimeter niet groot genoeg is …

Inwoonster Ira Lina wordt op zaterdag 4 mei gewekt door haar twee kinderen, die allebei last hebben van geïrriteerde ogen en zich ziek voelen. Als ze de hulp van haar moeder wil inroepen, treft ze haar bewusteloos aan. “Mama zat neer in de badkamer, te staren en niet te bewegen. Het was een schokkend beeld”, klonk het in 'Lotgenoten', het reconstructieprogramma van VTM NIEUWS-journaliste Julie Colpaert.

Spookstad

Een 64-jarige man sterft nadat hij dampen inademde. De onrust groeit. Meetploegen treffen in de riolering liters acrylnitril aan en besluiten om extra evacuaties te doen. Wetteren verandert in een spookstad. Na een paar dagen mogen de meeste inwoners opnieuw naar huis, maar na nieuwe onheilspellende metingen van de dampen moeten 1.500 omwonenden opnieuw hun woning verlaten. “De gezinnen waren ontheemd. Ze wisten op dat moment niet of ze ooit nog konden terugkeren naar hun huis. Velen dachten dat het voor altijd giftig zou blijven”, zegt Jan Briers, gouverneur van Oost-Vlaanderen, in 'Lotgenoten'.

Na 19 dagen, op 22 mei, kunnen de laatste bewoners terugkeren naar hun huizen. Jaren later is er nog altijd onduidelijkheid over de impact van de gifdampen op hun gezondheid.

Fout treinbestuurder

De Nederlandse machinist die op het moment van de ramp de trein bestuurde, overlijdt in 2015. Na drie jaar onderzoek stelt het parket op 27 mei 2016 de eindvordering op, waarbij "ontslag van onderzoek wegens overlijden" wordt gevorderd. Het openbaar ministerie komt tot het besluit dat het ongeval "volledig en uitsluitend" te wijten is aan de fout van de treinbestuurder.

De man reed 84 kilometer per uur op een plaats waar de snelheid tot 40 kilometer per uur beperkt was, en er konden verder geen technische of veiligheidstekortkomingen ten laste gelegd worden aan anderen dan de bestuurder. Omdat de machinist overleden is, kan hij niet meer strafrechtelijk vervolgd worden.

Nog geen proces

De zaak komt eind december 2016 voor de raadkamer in Dendermonde, maar een burgerlijke partij vraagt bijkomend onderzoek. De onderzoeksrechter wijst dat verzoek af maar de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent staat het bijkomend onderzoek wel gedeeltelijk toe.

Dat bijkomend technisch onderzoek is afgerond, zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. "Het bijkomend verslag werd neergelegd en het dossier werd vervolgens door de onderzoeksrechter recent terug overgemaakt aan het parket. Na studie ervan zal het openbaar ministerie een passende eindvordering nemen waarna de procedure voor de raadkamer opnieuw georganiseerd kan worden." De raadkamer kan dan eventueel beslissen dat er geen rechtszaak komt, maar daartegen is nog beroep mogelijk.