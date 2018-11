Treinen rijden alweer minder stipt

Op zestien grote lijnen is de stiptheid van de treinen dit jaar achteruitgegaan, op slechts zeven ging ze erop vooruit. "Het is dramatischer gesteld dan de officiële cijfers aangeven", zegt reizigersvereniging TreinTramBus vandaag in de kranten van Mediahuis.

De data zijn gebaseerd op vertragingsattesten van de NMBS. Ze werden geanalyseerd door TreinTramBus, Franstalige tegenhanger Navetteurs en consumentenorganisatie Test Aankoop. Hun rapport schetst een ander beeld dan de ­officiële cijfers van de NMBS en Infrabel. Volgens de meest recente bedraagt de stiptheid over het hele net sinds ­begin 2018 gemiddeld 87,6 procent.

Beide rapporten zijn even correct, maar baseren zich op verschillende parameters. Zo telt het spoorbedrijf een vertraging alleen als een trein te laat in het eind­station binnenrijdt. Maar vaak is vertraging in Brussel opgebouwd en wordt ze op het tweede deel van het traject goedgemaakt.

Mobiliteitsminister François Bellot (MR) wil actie. "Als de tendens niet keert, zal dat binnenkort impact hebben op het loon van de topmanagers van de NMBS."

"Wij beseffen dat we onder de verwachting scoren", zegt een NMBS-woordvoerder. De NMBS en Infrabel stelden al een actieplan op om het tij te keren.