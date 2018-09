Treinbegeleider neergestoken door zwartrijder

In het station van Lier is gisteravond een treinbegeleider neergestoken door een zwartrijder. De man werd uit de trein gezet en viel vervolgens de conducteur aan met een scherp voorwerp. De treinconducteur raakte lichtgewond maar is acht dagen werkonbekwaam. Dat wordt bevestigd aan VTM NIEUWS.

Het incident gebeurde gisteren rond 22.30 uur 's avonds op de lijn tussen Antwerpen en Hamont. De treinbegeleider raakte in discussie met de man omdat die geen vervoersbewijs wou betalen.

Steekwonde

In het station van Lier werd de zwartrijder uit de trein gezet, waarna hij overging tot de aanval. De conducteur werd neergestoken met een scherpvoorwerp. Het bleek om een steekwonde van zo’n 10 cm te gaan.

De minderjarige dader is geïdentificeerd maar is nog niet opgepakt, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. De politie is nog op zoek naar de jongeman.

Foto: Archiefbeeld van station Lier.